Vier Tage lang den "Planeten Linz" erkunden

Mit dem Werbefilm "Planet Linz" will der Tourismusverband Gäste in die Landeshauptstadt locken. Die daran anknüpfenden und heute präsentierten "Planet Linz Days" richten sich hingegen vor allem an Einheimische.

Buntes Programm

Von 20. bis 23. Oktober sind die Linzerinnen und Linzer unter dem Motto "Das Gute liegt so nahe" eingeladen, ihre Stadt neu zu entdecken. Das Programm ist ein buntes Potpourrie aus unterschiedlichsten Veranstaltungsformaten: Betriebe öffnen ihre Türen, Führungen zeigen die Stadt aus unterschiedlichen Blickwinkeln, dazu kommen Touren mit Locals, Konzerte, Rätselrallyes, kulinarische Hotspots, Lesungen, ein Kinderprogramm und vieles mehr. "Wir wollen schon länger die Bewohnerinnen und Bewohner stärker in den Tourismus integrieren", sagt Tourismusdirektor Georg Steiner.

Mit an Bord sind unter anderen der Innovationshauptplatz Linz, der Linzer City Ring, die hotspots-Wirte, der Verein Altstadt neu und das City Management Linz. Der Großteil der Veranstaltungen ist kostenlos, viele können unkompliziert ohne Anmeldung besucht werden.

Mehr Informationen zum Programm finden sich hier.