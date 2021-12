Ein Linzer Lehrer wird zum YouTuber

Erst sechs oder sieben Jahre sind die Schüler einer ersten Klasse der Volksschule 28 in Linz, und trotzdem können sie schon einen Roboter programmieren wie die alten Hasen. Gelernt haben sie das in der Medienwerkstatt, die ihr Klassenlehrer Peter Walchshofer alle zwei Wochen für sie hält.

"Wir gestalten 3D-Objekte, nehmen Videos auf und schneiden sie oder programmieren eine Roboter-Biene", sagt der Pädagoge. "Die Kinder sind mit Begeisterung dabei, Buben wie Mädchen." Vor fünf Jahren hat Walchshofer die Medienwerkstatt ins Leben gerufen, seit Herbst hält er sie zusätzlich an der Adalbert Stifter Praxisvolksschule in Linz. Insgesamt nehmen 130 Kinder teil.

Weil er sein Wissen aber einem größeren Kreis an Kindern vermitteln wollte, hat er in seiner Freizeit das Projekt mediakids.at gegründet. Auf der gleichnamigen Website gibt es jeden Donnerstag um 18 Uhr einen Livestream. In den halbstündigen Videos erklärt er etwa, wie die Kinder eine animierte Biene so programmieren können, dass sie auf einer virtuellen Wiese zu Blumen fliegt. Wer nicht live dabei sein kann oder Sendungen noch einmal sehen möchte, findet alle Videos auf mediakids.at in der Rubrik Mediabuch.

Schüler mit Roboter-Biene Bild: privat

Corona bedingte Idee

Auf die Idee gebracht hat Walchshofer die Pandemie-bedingte Situation in den Schulen: "Momentan geht viel Zeit für Sicherheitsmaßnahmen drauf", sagt er, "Die verbleibende Unterrichtsstunde nutzen wir für Lernstoff, für Projekte bleibt wenig Spielraum."

Dabei würden Medien eine große Rolle spielen im Leben der Kinder. "Viele von ihnen haben Smartphones. Ich möchte ihnen vermitteln, dass diese mehr zu bieten haben als TikTok. Es gibt zum Beispiel großartige Tutorials. Man muss Kinder nur auf den Geschmack bringen", sagt der Lehrer, der auch am Institut Medienbildung der Privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz unterrichtet.

Manche Schüler seien mitunter ein wenig alleingelassen, wenn es beispielsweise um die Frage nach geeigneten Lern-Apps gehe: "Sie freuen sich, wenn man sie unterstützt."

Privates Studio

Gefilmt werden die Livestreams in dem kleinen Hobby-Studio, das er in seiner Wohnung eingerichtete hat. "Meine Frau lässt mir da zum Glück viele Ressourcen", sagt Peter Walchshofer und lacht. Auch in Distance-Learning-Phasen während diverser Lockdowns unterrichtete er virtuell.

Die Videos, die Peter Walchshofer jetzt für mediakids.at gestaltet, sind übrigens nicht exklusiv für Kinder gedacht. Auch interessierte Erwachsene können zuschauen und wahrscheinlich noch einiges lernen. (wal)