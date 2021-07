Ein Lied, ein Video und ganz viel Lebensfreude

Not macht bekanntlich erfinderisch. Auch wenn Corona schulisch vieles gebremst hat, was in Vor-Pandemie-Zeiten ganz normal war, kann man kreativ sein. Das zeigen die Schülerinnen und Schüler der Musik-Mittelschule in Leonding.

Auch an dieser Schule mussten Jugendliche wie Lehrer zur Kenntnis nehmen, dass das jährliche Abschlussprojekt eines Musicals vor ausverkauftem Haus in dieser Form heuer nicht durchführbar war. Doch das war kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen.

Im Gegenteil: So entstand mit „It’s Time“ ein Lied der Schülerinnen und Schüler der 4c Klasse mit schöner Botschaft („never change me who I am“), Eifer und Engagement sowie viel Freude, was letztlich auch im eigens dazu produzierten Musikvideo zu sehen. Da sind dann neben den musikalischen Protagonisten im Studio auch mehr als 100 Schulkollegen im Bild, wie sie die passende Body-Percussion zum Lied abliefern. Für Musiklehrer Georg Höfler ist dies der Beweis, „dass mit Kreativität und Engagement viel mehr möglich ist, als man auf den ersten Blick vermuten möchte“.

Und der Lohn für alle Beteiligten: Das auf dem youtube-Kanal der Schule veröffentlichte Video hält bereits bei mehr als 2000 Aufrufen. Tendenz steigend. Und das macht die Kinder und Jugendlichen stolz, wie Höfler weiß. „Es war dieses Jahr nicht immer leicht, aktiven und spannenden Musikunterricht zu gestalten.“ Das hört und sieht man „It‘s Time“ in keinem Moment der knapp vier Minuten an. Den verdienten Applaus bekommen sie virtuell - mit vielen positiven und wertschätzenden Kommentaren.