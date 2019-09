LINZ. Rund ein Dutzend Arbeiter und Journalisten hat sich um kurz vor zehn Uhr auf dem Linzer Freinberg eingefunden. Sogar Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) hat sich unter die Beobachter gemischt. Vor ihnen freie Sicht auf das Donautal und die Baustelle für den Westring am gegenüberliegenden Ufer. Oben, auf den Felsen der Urfahrwänd, werden gerade die Verankerungen für die Hängebrücke über die Donau in den Boden gebohrt.

Doch nun sind alle Augen auf die Urfahrwänd selbst gerichtet. Um 10.11 Uhr wird es plötzlich ruhig. Beide Straßen links und rechts der Donau sind gesperrt, Züge der Mühlkreisbahn fahren ebenso wenig wie die Schiffe auf der Donau. Um 10.12 Uhr ist von drüben ein lautes Hupen zu hören. Plötzlich ein lauter Knall, ein Rums – und eine Felsnase mit Hunderten Kubikmetern Geröll stürzt in die Tiefe. Eine dicke Staubwolke zieht auf. Im Tal landen die Felsbrocken in einer vorbereiteten Fallgrube. Martin Pöcheim, Gruppenleiter beim Bauherrn Asfinag, ist erleichtert: "Es hätte nicht besser klappen können."

Doch warum musste dieser Felsen überhaupt weg? "Die Felsnase liegt über dem zukünftigen Tunnelportal. Wäre sie geblieben, hätten wir laufend kontrollieren müssen, ob das Gestein locker wird. Daher haben wir uns für das Sprengen entschieden", sagt Projektleiter Franz Sempelmann.

Seit Wochen wurde die Sprengung bis ins kleinste Detail vorbereitet. Der Felsen wurde genau vermessen, vier Industriekletterer bohrten teilweise händisch insgesamt 18 Bohrlöcher mit einer Länge zwischen sieben und 18 Metern senkrecht zur Wand in den Felsen. Dort verlegten sie gestern in der Früh 220 Meter Sprengschnur. "Die Schnüre wurden kurz nacheinander so gezündet, dass die Felsnase wie durch ein Messer von den Urfahrwänd abgetrennt wurde", erklärt der Projektleiter. An bestimmten Stellen legten die Arbeiter zusätzlich Pakete mit Sprengstoff: "Damit wollten wir erreichen, dass der Felsen zerteilt wird und nicht als Ganzes zu Boden stürzt", sagt Sempelmann.

Sprengungen bis November

Auch Landesrat Steinkellner verließ nach getaner Arbeit zufrieden seinen Beobachtungsposten: "Mit den Sprengarbeiten wurde ein weiterer Mosaikstein für die vierte Linzer Donaubrücke gesetzt." Dass ein derart reibungsloser Ablauf nicht selbstverständlich ist, zeigte eine Westring-Sprengung im Juli. Damals war laut Aussagen von Nachbarn ein Steinschwall auf ihre Häuser niedergegangen.

Aber auch die gestrige Sprengung war nicht die letzte: Ab nun werden in regelmäßigen Sprengungen (dienstags und donnerstags) bis November die Urfahrwänd auf 400 Metern um fünf Meter zurückversetzt.

Einen Filmbericht gibt's im OÖN-TV auf nachrichten.at & TV1

