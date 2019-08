Ein Klimaprogramm gegen die Hitze in der Stadt

Von der Begrünung von Dächern und Fassaden bis zur Pflanzung von tausend neuen Bäumen in der Linzer Innenstadt: Ideen, wie man der Hitze in der Stadt entgegenwirken kann, gab es in den vergangenen Monaten viele.

Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) will sich nun für die Durchführung einer Stadtklimaanalyse und die Anstellung eines Stadtklimatologen stark machen. Denn dass diese Maßnahmen notwendig seien, hat eine vom städtischen Umweltmanagement beauftragte Studie der Firma "Weatherpark" gezeigt. "Wir haben erhoben, welche Informationen zum Stadtklima bereits vorliegen, wie diese angewendet werden und was darüber hinaus wichtig wäre", sagt Studienautor Simon Tschannett.

Begrünte Fassade.

Strategische Planung

Die Stadtklimaanalyse sei nötig, um etwa zu erheben, wo genau sich die städtischen Hitzeinseln befinden und wo am häufigsten Tropennächte auftreten. Aufbauend auf dieser Analyse sollen konkrete Maßnahmen- und Handlungskonzepte erarbeitet werden. "Damit wird aufgezeigt, wo es beispielsweise sinnvoll wäre, Sprühnebelwände zu errichten oder Bäume zu pflanzen", sagt Schobesberger. Darüber hinaus sei die Anstellung eines Stadtklimatologen wichtig für die ressortübergreifende Vernetzung und eine kompetente Beratung, führt Tschannett weiter aus.

Zudem soll die bereits vorhandene 10-Punkte-Checkliste für Hochhäuser überarbeitet und, wenn möglich, rechtlich verankert werden. "Durchlüftungszonen wie etwa der Haselgraben sollen nicht durch Hochhäuser verbaut werden." Anzusetzen gelte es auch im Bauwesen. "Die Errichtung von Gebäuden mit vielen Glasfassaden ist nicht mehr nachhaltig", sagt Wilfried Hager, Abteilungsleiter des städtischen Umweltmanagements.

Video: Die Landeshauptstadt Linz stöhnt Jahr für Jahr unter der Hitze.

In der Studie positiv hervorgehoben werden hingegen Dach- und Fassadenbegrünungen sowie die Begrünung von Innenhöfen. Und auch wenn noch kein Projektantrag für die neue städtische Förderung von Dach- und Fassadenbegrünungen vorliegt, gibt es in Linz bereits einige positive Beispiele, wie etwa der Blick in einen Innenhof in der Linzer Herrenstraße und auf die dortige begrünte Fassade zeigt. Ebenso wie das Foto einer OÖN-Leserin, die sich über ihren begrünten Innenhof in der Neubauzeile freut.

Im kommenden Umweltausschuss werden die Maßnahmenempfehlungen für ein Stadtklimaprogramm jedenfalls diskutiert, die Umsetzung soll, wenn es nach Schobesberger geht, in der ersten Gemeinderatssitzung im September beschlossen werden.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.