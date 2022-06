"Ein Jahr Linzerie" wird zwei Tage lang gefeiert

Es herrscht Feierlaune: Vor rund einem Jahr wurde die frisch renovierte Linzerie (ehemalige Arkade) in der Linzer Innenstadt eröffnet – und das wird heute, Freitag, und morgen, Samstag, groß gefeiert. Das Programm ist bunt, wie es auch das Angebot in der Linzerie selbst ist. So gibt es an beiden Tagen ein Glückslos zu jedem Einkauf gratis dazu, darüber hinaus können die Life-Radio-Studios bei einer Führung erkundet werden (Freitag ab 12.55 Uhr, Samstag ab 9.55 Uhr). Anmeldungen sind beim Life-Radio-Infostand möglich.

Heute lockt unter anderem um 15 Uhr im Le Jardin eine Autorinnenlesung mit Ingeborg Rauchberger, Andie Gabauer und Band stimmen ab 16.30 Uhr im Linzerie-Garten musikalisch auf das Wochenende ein. Anschließend ist DJ Friedrich Mücke im Einsatz.

Regionale Köstlichkeiten gibt es morgen beim jede zweite Woche stattfindenden Slow-Food-Markt (von 10 bis 15 Uhr) zu entdecken, ab 12 Uhr verwandeln "Toni und Loni" den Linzerie-Garten in ein Kinderparadies mit Zuckerwatte, Hüpfburg und Co.

Stefanie Christina Huber, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse OÖ, freut es, "dass sich die Linzerie in nur wenigen Monaten dank ihrer Vielfalt als Treffpunkt für Genießer und Shopping-Begeisterte etablieren konnte". Die Sparkasse OÖ hatte als Eigentümerin in die Neugestaltung des 1992 eröffneten Einkaufszentrums rund 25 Millionen Euro investiert.

Modeketten sind dort genauso zu finden wie eigentümergeführte Boutiquen, auch gastronomisch soll Vielfalt geboten werden. Abwechslung garantieren nicht zuletzt die Pop-up-Stores.