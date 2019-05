Ein höchst vergnüglicher Abend

Tür auf, Tür zu. Auf der Bühne herrscht Wirbel, weil fast jeder vom anderen nicht gesehen werden soll, da doch alles in Wahrheit nicht so ist, wie es scheint. Dazwischen zwei Männer, die sich zum Verwechseln ähnlich sehen und entsprechend oft für den jeweils Falschen gehalten werden, ein heißblütiger Ehemann, der um die Treue seiner Liebe fürchtet, und ein junger Mann, der durch seinen Sprachfehler Verständnislosigkeit (bei seinen Bühnenpartnern) und damit viel Lachen (beim Publikum) auslöst.

Es sind die klassischen Zutaten einer Verwechslungskomödie, die die Steyregger Theatergruppe Juckreyz in ihrer heurigen Produktion gekonnt einzusetzen weiß. Nach der freitäglichen Premiere von "Ein Floh im Ohr" im Kellergewölbe von Schloss Steyregg war der Applaus mit Recht groß.

Das 13-köpfige Ensemble ist bestens besetzt bis in die kleinste Rolle. Hans Spörker drückt in der Doppelrolle als Karl-Maria Neuburger, der am Treuetest seiner Frau Elisabeth (Angela Woisetschläger) fast zu scheitern droht, bzw. als Hoteldiener Josef, der stets vor seiner Chefin – schlagfertig gespielt von Birgit Puchner – flüchten muss, dem Stück seinen Stempel auf.

Überzeugend agieren Kathi Steppan und Gerald Ohrner als Sophia und Carlos Homenides, die spanischen Freunde der Hausherren. Gerhard Schürausz spielt den liebestollen, aber tollpatschigen Charly Aufreiter mit viel Witz, und Mario Bramberger ist als Konsonanten verweigernder Neffe Clemens Neuburger der Lach-Garant. Wenn er redet, ist das zum Brüllen komisch.

Der Unterhaltungswert des Stückes von Georges Feydeau ist groß, die Umsetzung des Ensembles in der Regie von Harald Schön bestens gelungen, das Bühnenbild schlicht und effektiv. Kurzum: Dieser Abend ist ein Vergnügen. Gespielt wird noch bis 25. Mai. Karten unter Tel. 0664/4835128.

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at