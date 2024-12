Ein Hausmeister mit Visionen will Bürgermeister werden

Bürgermeisterkandidat Lorenz Potocnik will sich auch um Kleinigkeiten in der Stadt kümmern.

Zwei Eigenschaften muss ein künftiger Linzer Bürgermeister aus Sicht von Lorenz Potocnik mitbringen. Er muss Hausmeister sein und Visionär. Weil er das keinem anderen Kandidaten zutraut, tritt Potocnik selbst an.

Als Hausmeister würde er sich um vermeintliche Kleinigkeiten kümmern, wie etwa Sauberkeit, intakte Sitzbänke oder gepflegte öffentliche WCs. Er werde auf Linz und seine Details achten und das gemeinsame Wohnzimmer pflegen.

Es fehlen Visionen

Defizite sieht Potocnik auch bei der Stadtentwicklung. "Es gibt in Wirklichkeit keine Visionen, keinen Plan", sagt er. Das würden alle spüren und das gehöre geändert. Potocnik hat dabei den ganzen Ballungsraum im Blick, die "Regiopole" zwischen Linz, Wels und Steyr. Nur gemeinsam, so der Bürgermeisterkandidat, ließen sich Herausforderungen wie der Verkehr lösen.

Potocnik "ausprobieren"

Die Linzer sollen doch die Chance nutzen und ihn "ausprobieren", wie der Kampagnenslogan "Try me" vorschlägt. Mit Chance meint Potocnik den ungewöhnlichen Umstand, dass durch den Rücktritt von Klaus Luger, nur der Bürgermeister gewählt wird und nicht auch noch der Gemeinderat, wie sonst. Auch ist die Amtszeit mit zweieinhalb Jahren sehr kurz, denn am regulären Wahltermin 2027 ändert die vorgezogene Bürgermeisterwahl nichts. "Da könnte man etwas ausprobieren", sagt Potocnik, "ich rufe die Bevölkerung daher auf, mich auszuprobieren". Dass er im Gemeinderat nur die kleine Linzplus-Fraktion hinter sich hätte, sieht er als Vorteil. "Die fehlende Hausmacht würde mir ermöglichen, ein echter unabhängiger Bürgermeister zu sein, und nicht Parteipolitik machen zu müssen", so Potocnik.

Potocniks Streichliste

Mehrheiten wird er aber trotzdem brauchen, denn für seine ersten 100 Tage als Bürgermeister hat sich Potocnik einiges vorgenommen. So soll der Ordnungsdienst ebenso gestrichen werden wie der Innovationshauptplatz, Chauffeure und Dienstautos und die für Stadtsenatsmitglieder nachrückenden Gemeinderäte. Aus Vizebürgermeistern will Potocnik einfache Stadträte machen. Dafür würde ein Bürgermeister Potocnik sofort 30 Straßenkehrer einstellen und die Badebucht auf dem Urfahranermarktgelände umsetzen.

Besonders ansprechen will Potocnik die etwa 20.000 wahlberechtigten EU-Bürger in Linz, von denen laut seinen Angaben nur 15 Prozent wählen gehen würden. Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz erstellte Videos klären in 15 Sprachen über die Wahl auf und machen selbstredend Werbung für Potocnik.

"Alles ist in Bewegung"

Der rechnet sich zumindest Außenseiterchancen aus. "Auszuschließen ist momentan nichts, es ist alles in Bewegung", sagt Potocnik. Zumindest der stärkste der kleinen Kandidaten möchte er werden. Klein ist auch das Wahlkampfbudget. 20.000 bringt Linzplus für ihren Spitzenkandidaten auf.

Wahlempfehlung für Martin Hajart

Sollte Potocnik nicht in die Stichwahl kommen, würde er VP-Kandidat Martin Hajart unterstützen. Nicht weil er zu 100 Prozent von ihm überzeugt wäre, sondern weil Linz einen Wechsel brauche. "Der SPÖ täte es gut, sich zu regenerieren."

