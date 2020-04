Ein Hauch von Sommer: Eisdielen wieder offen

Das sonnige Wetter der vergangenen Tage hat viele schon einen Vorgeschmack von Sommer fühlen lassen. Allein: Alles, was da auch dazugehört, steht aber angesichts der Corona-Pandemie in den Sternen oder ist verboten. Das Eis-Essen unter freiem Himmel gehörte auch dazu. Doch wenigstens das ist jetzt in der Stadt wieder erlaubt.

Die Eisdielen dürfen wieder ganz legal ihren Gassenverkauf betreiben. Sie dürfen ihr Eis wieder direkt vor Ort und ohne bislang notwendige Vorbestellung in der Tüte oder im Becher abgeben, so der Linzer Gesundheitstadtrat Michael Raml, der auch für die Lebensmittelaufsicht zuständig ist.

Es wäre aber schon zu viel Normalität, wenn das Eis-Essen nicht auch besonderen Regeln folgen müsste. Die neuen Regeln lauten:

Der Mindestabstand zwischen Kunde und Verkäufer muss immer eingehalten werden.

Das Verkaufspersonal muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

tragen. Das Speiseeis darf nicht direkt vor Ort (zum Beispiel im Gastgarten der Eisdiele) verzehrt werden.