Ein großes Dankeschön an die Spender für den Linzer Dom

Dass der Linzer Dom gerade saniert wird, ist weithin sichtbar: Der Turm ist bis hinauf zur Spitze eingerüstet. Bis 2021 wird die obere Hälfte der Turmfassade renoviert. Allein dieser Bereich kostet 3,7 Millionen Euro. Insgesamt werden für die Domsanierung in den nächsten zehn Jahren 13 bis 14 Millionen Euro veranschlagt. So groß wie der Sanierungsbedarf ist die Hilfsbereitschaft der Oberösterreicher. Die OÖN unterstützen die Aktion "Rettet den Dom" der Initiative Pro Mariendom. Wir stellen in dieser Ausgabe eine Reihe von Unterstützern vor, die mit einer namhaften Spende mithelfen. Wer ebenfalls spenden will, kann Turmpate werden. Infos gibt’s auf turmpate.at

