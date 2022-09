Seine Street Art ist normalerweise geprägt von einem comic-haften Zugang. Dramatische Themen hatten da bisher keinen Platz. Dennoch hat sich der seit acht Jahren in Wien lebende US-Amerikaner Rob Perez in Linz einem sehr ernsthaften Thema gewidmet. Für den Dokumentarfilm "Ode an das Erinnern" von Produzent Robert Hofferer hat er gestern auf dem Nestle-Areal in drei Stunden ein Bild entstehen lassen, das dazu mahnt, nichts unter dem Teppich des Vergessens zu belassen.