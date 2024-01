Ein Glückslabyrinth aus Christbäumen für den Linzer Hauptplatz

Aus mehr als 300 gebrauchten Christbäumen wurde auf 300 Quadratmetern Fläche die neue Winterattraktion am Linzer Hauptplatz errichtet - ab morgen kann diese kostenlos besucht werden. Geöffnet ist bis 1. Februar täglich von 10 bis 20 Uhr.

Mit dieser Initiative will die Stadt Linz gemeinsam mit Kooperationspartnern ihr Engagement für Nachhaltigkeit unterstreichen. Die unverkauften Bäume stammen von den Oberösterreichischen Christbaumbauern, die gebrauchten Bäume stammen vom Winterzauber im Klosterhof. Alle verwendeten Christbäume werden nach dem Abbau zu Hackschnitzel durch oberösterreichische Unternehmen verarbeitet.

Besucher erwarten im Inneren Aufgabenstationen. Bild: OÖN/jp

„Viele helfende Hände haben das Glückslabyrinth in den vergangenen Tagen mit viel Engagement aufgebaut, das erstmals am Linzer Hauptplatz öffnet. Auf die Gäste warten partizipative Aktionen, die ein einzigartiges Erlebnis inklusive Glücksmomenten in der sonst eher ruhigen Winterzeit bieten,“ wirbt Bürgermeister Klaus Luger (SP) um viele Besucher.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper