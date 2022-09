Beinahe ist es, wie in einem gemütlichen Hängesessel zu Hause zu sitzen – mit einem kleinen Unterschied: Der Hängesessel befindet sich in 25 Metern Höhe in einer 250 Jahre alten Platane am JKU-Campus zwischen der Mensa und der Bibliothek. Sonnenlicht fällt durch die hellgrünen Blätter des 40 Meter hohen Baumes, während eine Glocke ertönt – der Hinweis darauf, dass sich die Sitze in Bewegung setzen. Die motorbetriebene Seilkonstruktion der Firma Teufelberger kommt in Fahrt, die Sitze