Ein Geschichtenerzähler in ästhetischen Bildern

Es ist einem schmerzhaften Zwischenfall zu verdanken, dass Christoph Wögerbauer in die kreative Spur fand. Nach einem Motorradunfall vor sechs Jahren war das gerade erst von ihm gefundene "neue Hobby" Geschichte. Vom Schmerzensgeld, das er erhielt, kaufte sich der heute 30-jährige Ansfeldner eine Kamera und begann in die Fotografie einzutauchen. Als Christoph Maleh ist er jetzt auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Ganz angekommen ist der gelernte Elektroniker noch nicht. Aber die Richtung stimmt ihn optimistisch, dass er in absehbarer Zeit als "freischaffender Kreativer" wahrgenommen wird.

Milena Koren (Wiener Models), in Szene gesetzt von Christoph Maleh

Malen und Musik

Christoph Maleh ist in gewisser Weise ein Suchender. Jahrelang probierte er sich als DJ in der elektronischen Musik, wie er erzählt. Die große Bühne blieb ihm verwehrt, seine Kreativität war damit aber nicht stillgelegt. Nach besagtem Unfall galt der Fotografie sein Hauptaugenmerk. Den Grund dafür kann er nicht genau nennen, findet dann aber doch eine Erklärung. "Ich habe als Kind gerne gemalt. Im übertragenen Sinn tue ich das jetzt mit der Kamera", sagt er.

Menschen, die etwas Interessantes an sich haben, sowie Mode und Lifestyle sind die Themen, für die sich der Oberösterreicher begeistern kann. In der Mode geht es um Ästhetik und Schönheit, und davon lässt sich Maleh nicht nur inspirieren, er hat auch eine Ahnung davon. "Ich habe eine Ausbildung zum Makeup-Artist gemacht, weil mich die Farbenlehre interessiert hat", sagt er. Und weil er mitreden können will, wenn es um die fotografische Umsetzung von Ideen geht, die etwa ein Stylist einbringen kann. Das hat seine Bildsprache bereichert und sich bereits bei einigen Projekten ausgezahlt.

Trotzdem ist der Sprung in die Selbstständigkeit noch nicht vollzogen. "Die Aufträge sind bisher über die sozialen Medien zu mir gekommen, aber ich habe noch kein so großes Netzwerk, das mich als selbstständiger Fotograf leben lässt." Genau dieses Manko hat ihn zur Creative Region und deren Angebot geführt. "Hier werden Menschen aus der Kreativszene zusammengebracht." Deshalb sprach er nach einem Vortrag Wolfgang Gumpelmaier-Mach an und schilderte ihm seine Geschichte. Als er gerade für einen Foto-Auftrag in Südafrika weilte, bekam Maleh ein Mail mit dem Hinweis auf den Lehrgang "For Your Inspiration".

Hat er hier das Netzwerk gefunden, das er sich vorgestellt hat? Maleh: "Ja, es ist eine super Truppe, und es ist hilfreich, weil wir miteinander arbeiten und uns unterstützen, auch wenn wir uns vielleicht nicht gegenseitig helfen können." Möglichkeiten der Zusammenarbeit hätten sich schon ergeben.

Bleibt letztlich nur die Frage, warum er nicht mit seinem richtigen Namen fotografisch aktiv ist. Das hat mit seinem Faible für Künstlernamen zu tun. Bis vor einem halben Jahr war dies Flash, ein Spitzname aus seiner Jugend. Doch das befand er für ein Geschäftsmodell als zu unpersönlich. So wurde Christoph Maleh daraus. Darin verbindet sich der Vorname seines Vaters (Manfred) mit dem Mädchenname seiner Mutter (Lehner). Das passt. Schließlich will er so wahrgenommen werden, wie er ist. Gerade auch in seiner kreativen Arbeit.

Im Lehrgang "For Your Inspiration" begleitet die Creative Region bis Oktober kreative Jungunternehmer bei der Gründung und Professionalisierung ihres "Creative Business". Die OÖN porträtieren einige der Teilnehmer mit ihren Ideen. Weitere Infos: christophmaleh.com, creativeregion.org

Artikel von Reinhold Gruber