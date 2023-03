Ein Geschenkpapier im Zeichen der Frauen

Wer etwas zu verschenken hat, sollte es auch zu verpacken wissen. Ein Geschenkpapier der etwas anderen Art bietet die seit Jahresbeginn bestehende Kooperation der Private Taste GmbH von Anita Moser und dem Verein "Geschichte teilen" von Johannes Gstöttenmayer. Passend zum Weltfrauentag erscheint heute ein Geschenkpapierbogen zum Thema "Frau".

Das historische, nostalgische Geschenkpapier mit Bildern von Frauen in allen Lebenssituationen soll daran erinnern, dass Frauen "in jeder Phase der Geschichte und in jeder Gesellschaftsstruktur einen wichtigen Beitrag geleistet haben", sagt Moser, die den neuen Bogen zusammen mit Stefanie Schauer (Offisy) und Sabine Starmayr (the fine art of photography) präsentiert.

Anita Moser (Private Taste GmbH) und Stefanie Schauer (Offisy GmbH) präsentieren das neue Geschenkpapier. Bild: SABINE STARMAYR

Damit werde nicht nur die Bedeutung von Frauen und ihren Kämpfen betont, sondern auch die Rolle von Geschenken und Verpackungen im Leben aller Menschen. Mit anderen Worten: Man sollte nicht nur Geschichten und Leistungen von Frauen anerkennen, sondern auch feiern und in das tägliche Leben integrieren, so die Intention der drei "Mutmacherinnen".

Der Geschenkbogen "Frau" ist übrigens der zweite der Kooperation, die regionale Geschichte in besonderen Form lebendig bleiben lässt. Der erste widmete sich dem Thema "Genuss".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.