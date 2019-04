Ein Gepäckträger und sein Grundstein für ein Linzer Hotel

Leo Klingmüller freut sich, dass sein Urgroßvater Gepäckträger am Linzer Hauptbahnhof war. Der gründete 1906 nämlich gegenüber das Lokal Lokomotive. Heute ist das Haus in der Weingartshofstraße mit 36 Zimmern und zwölf Mitarbeitern ein Hotel-Garni.

Hotelier Leo Klingmüller IV. Bild: haas

Es behaupte sich gut gegen Ketten. „Der Gast sucht das Persönliche“, sagt Hotelier Leo Klingmüller IV. Er hat 2015 übernommen, gab 2018 das zweite Standbein, das gepachtete Hotel Mühlviertlerhof am Graben, an den „Schwarzen Bären“ ab und konzentrierte sich auf „seine Lokomotive“. Dort wurde kräftig umgebaut. Die Küche und das Restaurant gibt es nicht mehr. Dafür wurde renoviert und im Hof mit Zimmern aufgestockt. Eine Bar lockt bis spät auch externe Gäste an. Denn man beschäftigt einen Nachtportier. Das Buffetfrühstück ab 6 Uhr früh zu neun Euro pro Person gilt als Geheimtipp.

