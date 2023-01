Ein Gemeinderat im Zeichen von Swap und Innenstadt

Mit der Gemeinderatssitzung am Donnerstag findet, wie berichtet, ein jahrelanger Konflikt ein Ende: Schon jetzt ist eine Mehrheit für den Vergleich der Stadt Linz mit der Bawag in der Finanzaffäre Swap 4175 fix.

Ein zentrales Thema wird auch die künftige Entwicklung der Linzer Innenstadt sein. Diese ist bekanntlich auch Inhalt des neuen Masterplans, der in den kommenden zwei Jahren unter Federführung von Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) erarbeitet werden soll. "Die Innenstadt ist ein Stadtteil, der immer sehr stark im Fokus steht, weil er eine hohe Außenwirkung hat", sagte er bei einer heutigen Pressekonferenz.

Kompletten Stillstand, bis das neue Konzept fertig sei, solle es keinen geben. Die Entscheidungen, was nun sofort umgesetzt werden solle und was nicht, sei aber, wie es SP-Fraktionsobmann Stefan Giegler formuliert, „ein Balanceakt“.

So wird es von der SP am Donnerstag Zustimmung für die von den Grünen angestrebte Attraktivierung der Radverbindung vom Linzer Süden in die Innenstadt (Stahlstraße) geben, Ablehnung gibt es hingegen für das von den Neos geforderte 40 km/h-Tempolimit auf der Nibelungenbrücke. Mit der Verkehrsfreigabe der Westringbrücke 2024 werde es weitreichende Veränderungen (Stichwort autofreier Hauptplatz) geben, dem Gesamtkonzept einzelne Maßnahmen vorweg zunehmen, wäre nicht effizient, so Giegler. Der Einführung von Nachtfahrverbotszonen im Neustadtviertel (Antrag Grüne) stehe die SPÖ offen gegenüber, Diskussionsbedarf gebe es aber hinsichtlich der Auswirkungen auf andere Straßenzüge.

Mit Blick auf das von Linz+ geforderte Neuplanungsgebiet für das Geviert Langgasse-Seilerstätte-Rudigierstraße-Landstraße hält Prammer fest, dass ein Bebauungsplan für das gesamte Areal in Vorbereitung sei, hier seien mehrere Projekte in der Schwebe. Zuletzt hatte es hier wegen dem vom Gestaltungsbeirat gekippten Hochhausprojekt an der Ecke Langgasse/Seilerstätte Diskussionen gegeben.

Ausgeschlossen sei die Verhängung eines Neuplanungsgebietes nicht (eine Zuweisung in den Ausschuss wird vorgeschlagen), klar sei aber, dass ein solches keine absolute Bausperre bedeute. Mit der Verhängung eines Neuplanungsgebietes müssten Kriterien festgelegt werden, in welchen Rahmen gebaut werden dürfe. Erfülle ein Projekt diese, dürfe es auch umgesetzt werden, so Prammer.

