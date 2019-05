Ein ganz normaler Muttertag

Schlummern. Noch einmal fällt mein Finger auf die Taste, die mir weitere sieben Minuten verschafft. Grund gibt es keinen, dass ich so müde bin. Aber unpassend ist es, habe ich doch heute in der Arbeit einen extra frühen Termin vereinbart.

Als ich endlich die Kinder wecke, ist es 6.43 Uhr, zwanzig Minuten später als sonst. Den beiden, fast 7 und 4, ergeht es offensichtlich ähnlich. Mein Sohn gähnt mir Unverständliches entgegen. Ich glaube mich verhört zu haben: "Wie bitte? Du feierst heute im Hort Geburtstag? Ja, musst du denn da nicht was mitnehmen?"

Ja, muss er. In die Schule auch, doch dass er da auch fröhlich Festivitäten zu seinen Ehren vereinbart hat, traut er sich fast gar nicht mehr zu gestehen.

Wer mir vor sieben Jahren gesagt hätte, was ich dann mache, den hätte ich belächelt. Ich würde dem Kind doch sicherlich eine Lektion erteilen und es ohne Süßes zur Schule schicken oder "irgendwo" "irgendwas" kaufen, wer bäckt schon selbst?

Doch für Rückblicke ist jetzt keine Zeit, ich bin keine theoretisch-coole Mutter mehr, ich bin eine echte. Also beruhige verbal das äußerst zerknirschte Kind, während ich in die Küche rase, Muffins fabriziere, deren Transport vorbereite, sie verziere, Frühstück in Schüsseln kippe und nebenbei die Kinder durch Zähneputzen und Sachen packen dirigiere.

7.30 Uhr: Abfahrt Richtung Schule. Mit 30 Muffins für die Klasse, noch warm. Mit einer Kühltasche voll Eis für den Hort, das im Gefrierschrank zwischengelagert werden soll.

7.45 Uhr: Auf dem Weg in die Arbeit. Das einzige, was zwischen mir und meinem Erreichen des frühen Termins stehen kann, ist der Stau. An der ersten roten Ampel atme ich tief durch. Jetzt kommt das, was sich bis jetzt nicht ausgegangen ist – die Schminkerei, wie meine Tochter mein morgendliches Einfärben des Gesichtes nennt. Es darf ruhig mehr sein, finde ich. Warum nicht Streifen quer übers Gesicht? Immerhin fühle ich mich heute nach Superheldin. Muffin-Mom oder so. Und der Stau? Pah, da werd’ ich einfach drüberfliegen!