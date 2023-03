Ein Fußballturnier mit vielen Siegern

Am Wochenende rollte der Fußball nicht nur in den Stadien, sondern auch in der Sporthalle des BRG Solar City in Linz. Dort waren allerdings ganz besondere Fußballer aktiv. Beim zweiten Hallenturnier von ASKÖ Ebelsberg, dem Behindertensportverein BBRZ Linz und dem OÖ. Behindertensportverband waren mental beeinträchtigte Menschen die "Stars", denen auf dem Parkett zugejubelt wurde.

Mehr als 120 begeisterte Sportlerinnen und Sportler in zehn Teams haben in 27 Spielen und in 360 Spielminuten insgesamt 148 Tore erzielt. Am Ende gingen die Mannschaften von FK Austria Wien sowohl im "Champions-League-Bewerb" als auch im "Europa-League-Bewerb" als Sieger hervor. Aber Sieger waren letztlich alle Teilnehmer, weil sie mit ihrem Einsatz und ihren sportlichen Leistungen die Zuschauer überrascht und mit ihrer Menschlichkeit und ihrem Zusammenhalt berührt haben, wie Mario Weindl von ASKÖ Ebelsberg bilanziert.

Und Marcel Bramberger ergänzt, dass der soziale Aspekt der sportlichen Veranstaltung oberste Priorität genieße. "Das Turnier dient vorrangig dazu, den Zusammenhalt und die Inklusion weiter zu stärken." Das Turnier ist übrigens in dieser Form das einzige in Oberösterreich.

Neuauflage 2024 fix

Drei Jahre lang musste nach der Premiere 2019 auf die zweite Auflage des Hallencups für Menschen mit Beeinträchtigungen gewartet werden. Die Pandemie hatte auch diese sportliche Idee eingebremst. Aber die Engagierten ließen sich nicht ausbremsen, und so war das Turnier am Wochenende prominent besetzt. Neben Mannschaften der Profiklubs Austria Wien, Blau-Weiß Linz und GAK gastierte mit BWB Berlin auch ein Verein aus Deutschland in Linz. St. Pölten und Vienna hatten krankheitsbedingt kurzfristig absagen müssen. Mit zwei Mannschaften war die Spielgemeinschaft aus BBRZ und ASKÖ Ebelsberg aktiv. Eines stand nach dem Turnier fest: 2024 wird es eine Neuauflage geben.

