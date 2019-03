Ein Führer durch die perlende Welt

Der frühere Unternehmer Peter Lamm hat ein Buch über Champagner geschrieben

Peter Lamm lässt das Schreiben nicht. Nach seiner Biografie erschien nun die Champagner-Fibel „Sterne-Trinken“. Bild: (FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR)

Er ist 68 Jahre jung und hat vor einigen Jahren seine Liebe zu Perlen entdeckt. Die Rede ist vom früheren Compair-Agre-Chef Peter Lamm und gemeint ist der Champagner.

Der pensionierte Manager der Druckluft-Branche hat sich ganz dem Genuss verschrieben. Lamm ist im 1656 gegründeten französischen Champagner-Orden in Österreich als „Sénéchal“, als Zeremonienmeister, tätig. Er hat nun sein Wissen in einem Buch gebündelt. Es heißt „Sterne-Trinken“ und enthält alles, was man über Champagner wissen sollte.

„Ich will die Scheu vor Champagner nehmen und mit dem Vorurteil aufräumen, dass es ausschließlich ein Luxusgetränk für Reiche ist“, sagt Lamm. Denn so mancher Wein eines Edelwinzers sei teurer als so mancher Champagner aus kleinem und einfachem, aber gutem Hause.

360 Arbeitsstunden stecken in dem soeben erschienen Band mit 235 Seiten, den der in Linz-Pichling beheimatete Lamm mit seinem Freund, dem Kommunikationsexperten Harald Jeschke, schrieb. Die Idee dazu kam Lamm just am 15. Juli 2018, dem Tag nach dem französischen Nationalfeiertag.

„Mich fasziniert, dass in der Champagne alles ehrliches Handwerk ist, zugegeben mit tollem Marketing“, sagt Lamm, der die Gegend mit dem Champagner-Orden bereiste. Der hat 270 Mitglieder in Österreich. Aufgenommen wird man mit einem Ritterschlag als „Chevalier“. Einer der jüngsten Neuzugänge ist Michael Strugl, früher Landeshauptmann-Vize und jetzt im Vorstand der Verbund AG.

Peter Lamm: „Sterne-Trinken“, BoD, Norderstedt, 235 Seiten, 21,99 Euro.

René Rothmayr kocht weiter

Aufatmen in der Fangemeinde klassisch-gutbürgerlicher Wirtshausküche. René Rothmayr betreibt sein gleichnamiges Gasthaus in St. Margarethen bei Linz weiter. Seit Herbst hatte er einen Pächter gesucht, weil er vom vielen Arbeiten genug hatte und sich mehr seiner Familie widmen wollte, die sich gerade vergrößerte. Die Sorge war groß, dass das seit 1877 bestehende Wirtshaus zusperrt. Nun hat Rothmayr einen Modus Vivendi gefunden und kocht weiter. Es gibt nun zwei Sperrtage statt früher einem. „Montag und Dienstag haben wir Zeit zur Erholung“, sagt der Absolvent der Tourismusschule Bad Leonfelden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema