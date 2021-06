Ein Film, der zeigt, wie schwierig die Lage in Israel zu verstehen ist

"Ohne Naivität hätte der Film nie funktioniert", sagen Christian Kogler und Eric Schirl unisono. Der 58-jährige Professor an der Pädagogischen Hochschule in Linz und der 23-jährige Lehramtsstudent haben den Beweis geliefert, dass Menschen zusammenfinden können, auch wenn sie zum Beispiel das Alter trennt. So wie auch ihre Zusammenarbeit einen Film entstehen ließ, der das Verbindende sucht.