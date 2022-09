Ein Festival der Sprachgewalt in der Linzer Innenstadt: Wortspiel 2022

Bunte Sitzsäcke und Hängematten zierten am Freitag den Domplatz. Vor zwei Bühnen konnten es sich Besucher des Wortspielfestivals gemütlich machen. In Bücherboxen fanden sie außerdem interessante Lektüre zum Lesen und Kaufen. Gelbe, lila und orangefarbene Streifen auf dem Pflaster der Herrenstraße und in der Umgebung führten zu den unterschiedlichen Festivalorten.

Rund um die Spittelwiese, die Herrenstraße und am Domplatz fanden gestern bei dem Festival, das sich ganz der Literatur und der Sprache widmet, elf Lesungen statt. Sechs Poetry-Slammer präsentierten ihre sprachgewandten Texte dem Publikum, das trotz Regen und kühler Temperaturen zahlreich erschien. Die 19-jährige Tamara Matuschek, die in Salzburg Literaturwissenschaft studiert, freute sich auf die Poetry-Slams. "An Literatur fasziniert mich der Eskapismus, an Sprache die Variation und der Wandel", sagt sie. Einer der Slam-Poeten, denen Matuschek lauschte, war Felix Maier. Der 20-jährige Südtiroler ist seit sieben Jahren in der Szene aktiv und zeigte sich bei seinem Linz-Debüt von der Stadt begeistert.

Zufrieden mit dem Festival zeigte sich Veranstalterin Ursula Fürstberger-Matthey: "Die Lesung von Matthias Köhle am Domplatz war gut besucht, auch die Eröffnung war ein voller Erfolg." Laut Fürstberger-Matthey gibt es Pläne, das Festival in Zukunft alle zwei Jahre in der Linzer Innenstadt abzuhalten. "Sprache ist so vielfältig. Der diesjährige Schwerpunkt lag auf Poetry-Slam und Hip-Hop, nächstes Mal werden wir uns etwas Neues überlegen", sagte sie.