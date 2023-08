Ein elfjähriger Linzer eifert Djokovic nach

Seinem großen Vorbild Novak Djokovic ist Luca Sageder heuer einen Schritt näher gekommen. Das Linzer Tennistalent krönte sich im August mit elf Jahren zum U12-Staatsmeister im Einzel und im Doppel (mit Freund Jakob Mittermayr). Es waren die Titel Nummer zwei und drei, denn im Frühjahr konnte er sich bereits indoor den Doppel-Titel sichern. Doch damit nicht genug: Gleich danach holte er sich auch noch die beiden Landesmeistertitel. "Bis Ende Sommer ist es bei den Turnieren sehr gut gelaufen", sagt Sageder.

Begonnen hat alles vor sechs Jahren. Damals warf ein junger Trainer vom ASKÖ Tenniszentrum Linz dem Fünfjährigen die Bälle mit der Hand über das Netz. Seitdem verbrachten er und sein Vater Markus viele Stunden auf dem Tennisplatz. Doch auch das Training abseits des Platzes ist wichtig.

Ein Team für Luca

Der Vater hat ein kompetentes Team rund um Luca aufgebaut: "Tennistrainer Tomas Visek, Motoriktrainer, Physiotherapeutin, Arzt, Schule, alle ziehen an einem Strang", sagt er. Man sei aber erst am Beginn der Reise und habe noch einen langen Weg vor sich.

Die nächste Station ist ein Heimspiel: Von 7. bis 12. September geht in Linz-Auhof das ÖTV U12 BIDI BADU Kat.-1-Turnier über die Bühne. Wobei Luca als Nummer eins des Turniers erst am Samstag oder gar am Sonntag auf den Platz muss. Die Vorfreude ist jedenfalls groß. "Das ist für mich ein besonders cooles Turnier, weil ich nicht weit reisen muss und während des Turniers in meinem eigenen Bett schlafen kann", sagt Sageder.

