Ein eigenes Strandbad für die Voest-Arbeiter

Ein Schwimmfest zog vor 70 Jahren massenhaft Mitarbeiter der Voest an das nordöstliche Ufer des Großen Weikerlsees in Linz. Das Fest war das Rahmenprogramm für die Eröffnung des "Vöest-Bades". Der Zugang war auf eine ganz spezielle Gruppe beschränkt. "Eintritt für Voest-Angehörige" stand auf einem Schild unmissverständlich geschrieben. Der Zusatz ließ zumindest etwas Spielraum für eine breitere Auslegung der notwendigen Betriebszugehörigkeit, um sich hier zu erfrischen, zu schwimmen oder einfach nur zu erholen: "...und alle Freunde des Werkes".

Das "Vöest-Bad" wurde zu einer Zeit eröffnet, da sich die Menschen langsam von den Folgen des Zweiten Weltkrieges erholten, der Wiederaufbau in vollem Gang war.

Bildergalerie: 70 Jahre Vöest-Bad (Foto: Lentia-Verlag) Bild 1/27 Galerie ansehen

Sich am Ufer des größeren der beiden Weikerlseen während der Sommermonate zu erfrischen, war schon zuvor beliebter geworden. Die beiden Seen, die heute noch als Naherholungsgebiet für die Bevölkerung im Süden von Linz dienen, entstanden letztlich nur, weil im Zuge der Errichtung der Hermann-Göring-Werke ab 1938 Schotter gebraucht wurde. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges – 1946 wurden die Vereinigten Österreichischen Eisen- und Stahlwerke, kurz Vöest, an die Republik Österreich übergeben – wurde abermals viel Schotter benötigt.

Eigene Buslinie zum Strandbad

Man wollte das gesamte Werksgelände um drei bis fünf Meter aufschütten, um die Überschwemmungsgefahr zu bannen oder zumindest zu verringern. Dafür wurde ein Großteil des Auwaldes geopfert, wie Heimatforscher Manfred Carrington (Lentia-Verlag) weiß.

Die Seen gab es zu diesem Zeitpunkt schon, die bereits zu Zeiten der Aushubarbeiten als Badegewässer populär wurden. Für die Verantwortlichen der Vöest schien es ein idealer Platz zu sein, um ihrer Belegschaft etwas Gutes zu tun. So wurde das eigene Werksstrandbad am 15. August 1953 vom damaligen Vöest-Generaldirektor Walter Hitzinger eröffnet. An einem wunderbaren Sommertag, wie es sich gehörte.

Das "Vöest-Bad" konnte sich sehen lassen, wartete es doch neben den obligatorischen Umkleideräumen auch mit einer eigenen Kantine auf. Geselligkeit und leibliches Wohl sollten den Werksangehörigen beim sommerlichen Badevergnügen nicht abgehen. Um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die Fahrt zum See zu erleichtern, wurden die Bediensteten mit einer eigenen Buslinie zur Erholung gebracht, schreibt auch Carrington in einem seiner Zeitgeschichte-Bände mit historischen Fotos von Linz. "Das Strandbad hatte einen Hauch von mediterranem Lebensgefühl", sagt der Heimatforscher und spricht damit die von Silt-Sandbänken und Tonschiefer-Adern durchzogenen Weikerlseen an.

Relativ kurze Badefreuden

So sehr sich die Werksangehörigen und Freunde der Vöest über das Strandbad freuen konnten, lange währte das Vergnügen nicht. Schon beim Jahrhundert-Hochwasser wurde das "Vöest-Bad" 1954 schwer beschädigt. Die dabei entstandenen Schäden wurden nicht renoviert, und als am 22. März 1963 die Badeanlage wegen des großen Fischsterbens (Sauerstoffmangel infolge eines überaus harten Winters) gesperrt werden musste, war dies das Ende. Schon zuvor war das "Vöest-Bad" in Vergessenheit geraten und immer wieder durch Industrieabwässer verschmutzt worden. Der in der Nähe entstandene Pichlingersee war sauberer und lief dem Bad am Weikerlsee den Rang ab.

Zeitgeschichte-Band "Koks und Cola"

Koks und Cola sind zwei Begriffe, die Herausgeber Manfred Carrington als Titel für seinen Linzer Zeitgeschichte-Band voller Erinnerungen an die 1950er Jahre gewählt hat. Mehr als 450 Fotos aus dem Archiv von Pressefotograf Alfred Harrer führen von der Besatzungszeit bis hin zu den ersten Hochhäusern, die Linz ein "großstädtisches" Antlitz verleihen sollten. Von einem "österreichischen Manhattan" wurde da mancherorts geträumt. Und die Voest bildete beim Aufschwung das wirtschaftliche Rückgrat.

"Linz-Zeitgeschichte 4: Koks und Cola", Lentia-Verlag, Bestellung unter www.lentia.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.