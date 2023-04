Ein eigenes Stadtteilbüro für das „neue“ Zentrum von Leonding

„Wir merken jetzt schon, dass die Leute hereinschauen, winken und sich freuen“, sagt Irmgard Yetkin, die die Leitung der Leondinger Abteilung „Service und Soziales“ innehat. Heute, Donnerstag, wurde das neue Stadtteilbüro am Harter Plateau offiziell eröffnet, in dem Giwog-Neubau ist unter anderem auch das Leondinger Primärversorgungszentrum zu finden.

Nicht nur Yetkin und ihr Team sind begeistert von den neuen, im Erdgeschoss befindlichen Räumlichkeiten, sondern auch Bürgermeisterin Sabine-Naderer Jelinek (SP) und Giwog-Vorstandsvorsitzender Wolfgang Modera.

Hintergrund der Entscheidung am Harter Plateau ein Stadtteilbüro zu eröffnen, sei die starke Bevölkerungsdichte, auch das neue Gymnasium soll hier angesiedelt werden. „Wir wollen näher bei den Bürgern sein und ihnen auch hier unser Bürgerservice anbieten“, sagte Naderer-Jelinek.

Die Stadtchefin will, sofern es ihr Terminkalender zulässt, einmal im Monat eine Sprechstunde in den neuen Räumlichkeiten abhalten.

Die Freude über das neue Stadtteilbüro ist nicht nur bei Gabriele Kaiblinger (Teamleitung Bürgerservice und Standesamt) groß. Bild: cityfoto/Wolfgang Simlinger

Rund 110.000 Euro hat die Stadt in die Gestaltung investiert, im Eingangsbereich können Besucher das Werk „Leonding Tracks“ der Leondinger Künstlerin Johanna Klement bewundern.

Das Serviceangebot ist breit: Es reicht von Meldewesen-Leistungen bis hin zur Passausstellung. Ebenso wird es Sozialberatungen geben. Geöffnet hat das Stadtteilbüro am Harter Plateau Montag und Mittwoch von 7.30 bis 18 Uhr sowie Dienstag, Donnerstag und Freitag von 7.30 und 12 Uhr. Die Sozialberatung wird Montag bis Freitag (8 bis 12 Uhr) angeboten. Ab Mai gelten beim Bürgerservice im Rathaus angepasste Öffnungszeiten (Infos: leonding.at).

Insgesamt fasst das Team des Bürgerservice und der Sozialberatung 24 Mitarbeiter, rund vier bis fünf werden pro Dienst im Stadtteilbüro tätig sein.

„Nähe zu Bürgern wird gelebt“

Naderer-Jelinek betonte, dass mit der neuen Außenstelle das Zusammenwirken des „historischen Zentrums “ mit dem „neuen Zentrum“ am Harter Plateau dokumentiert werde. Einen wichtigen Beitrag für diese Verbindung werde auch die Einhausung der Westbahntrasse leisten.

Für Modera wird das Harter Plateau mit seinen vielen Angeboten wie etwa dem PVZ und der „großartigen Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln“ durch die Eröffnung des Stadtteilbüros weiter aufgewertet, die Nähe zu den Bürgern werde damit „gelebt“. Für die Mieter und Anrainer gibt es heute gleich doppelten Grund zum Feiern, so steht neben der Eröffnung des Stadtteilbüros, heute Nachmittag auch das Giwog-Begegnungsfest auf dem Programm.

Autorin Julia Popovsky