Ein Ehepaar, das sich für andere engagiert

Arbeitslos, mittellos, obdachlos – die Gründe, mit einem geringen Einkommen auskommen zu müssen, sind unterschiedlich. 220.000 Menschen in Oberösterreich gelten als armutsgefährdet. Hinter dieser Zahl verbergen sich unzählige Schicksale. Viele davon kennen Gerti und Friedrich Lanz, die sich seit sechs Jahren freiwillig engagieren. Gerti Lanz hilft im Rotkreuz-Markt für Textilien in der Dinghoferstraße in Linz und vielen weiteren Institutionen. Ehemann Friedrich ist Fahrer beim Helpmobil, das das Rote Kreuz mit anderen Hilfsorganisationen betreibt.

Dabei kümmern sich er und ein Team aus Ärzten und Freiwilligen um Obdachlose in Linz, die keine Krankenversicherung haben. Die Lanz’ kennen viele Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben, und wissen, was diese bewegt. Dabei erzählen sie von tragischen Schicksalen, Sucht- und Alkoholproblemen, aber auch schönen Momenten, Herzlichkeit und Verbundenheit. "Arm zu sein, ist keine Schande. Wir sind da, um zu helfen", sagen beide. Mehr als 22.000 freiwillige Mitarbeiter sind im oö. Roten Kreuz tätig, doch das Aufgabenfeld ist breit, freiwillige Mitarbeiter sind gesucht. "Egal, ob im Rettungsdienst, im Besuchsdienst, bei Essen auf Rädern, in der Arbeit mit Jugendlichen oder in den vielen anderen Bereichen", sagt Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger.

