Ein Ebelsberger regiert in Kirchberg-Thening

Bürgermeister Peter Michael Breitenauer ist zwar ein "Zugezogener", identifiziert sich aber längst mit Kirchberg-Thening und will für viele etwas weiterbringen.

Politisch war Peter Michael Breitenauer schon immer, er ist 1982 als "klassisches Arbeiter- und Kreisky-Kind" der Jungen Generation beigetreten. In die aktive Politik hat es den 57-Jährigen aber erst später gezogen. In Kirchberg-Thening, wo der gebürtige Ebelsberger seit 2011 wohnt, stieg er 2015 in den Gemeinderat ein und gewann 2021 die Bürgermeisterwahl für die SPÖ.