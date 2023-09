Ein Drittel der Linzer arbeitet auswärts - Luger fordert mehr Busse

Mehr als 109.000 Menschen kommen aktuell zum Arbeiten nach Linz. Die Landeshauptstadt ist aber nicht nur eine Stadt der Einpendler, rund ein Drittel der Linzer Erwerbstätigen pendelt aus Linz aus. Das sind mehr als 33.000 Personen. In den letzten 40 Jahren hat sich dieser Wert fast vervierfacht. Luger fordert deshalb, die Auspendler in der Planung und Organisation des öffentlichen Verkehrs stärker in den Fokus zu nehmen. So sollen regionale Buslinien in die Umlandgemeinden in den Morgen- und Abendspitzen verstärkt fahren. "Denn ein Großteil der fortwährend steigenden Zahl an Auspendler arbeitet in Berufssparten, die nicht Homeoffice- oder Remote-tauglich sind", sagt Luger, der eine Bedarfsstudie des Landesverkehrsreferates vorschlägt.

Elf Prozent pendeln nach Wien

Die meisten Auspendler arbeiten im Bezirk Linz-Land (43 %), gefolgt mit großem Abstand von Wels Stadt (7,2 %) und Wels-Land (6,2 %), Urfahr-Umgebung (5,9 %) und Perg (2,6 %). Die meisten Linzer arbeiten in Leonding, gefolgt von Wels, Traun, Pasching, Ansfelden, Hörsching, St. Florian und Enns. Elf Prozent der auspendelnden Linzer arbeiten in Wien.

