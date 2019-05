Von vielen mittelalterlichen Büchern kennt man den Schreiber nicht, auch nicht wann und unter welchen Umständen sie entstanden, wie lange und wo einer daran schrieb. Ein Buch, das heuer ein Jubiläum feiert, gibt darüber Auskunft.

"Der Schreiber, ein Regensburger Diakon, wahrscheinlich mit Namen Ellenhart, hat es auf einer militärischen Expedition nach Pannonien Anfang Juni 819 begonnen und am 12. September dieses Jahres ,beim heiligen Florian’ (ad sanctum florianum) vollendet", berichtet Harald R. Ehrl, Kustos des Stiftes St. Florian.

Fünfzehn Wochen schrieb dieser mit seiner kräftigen und breiten (vor)karolingischen Kleinbuchstabenschrift an Legenden von Heiligen und es war ihm so bedeutsam, dass er Tag und vor allem Ort der Fertigstellung notierte. Dieser kurzgefasste Eintrag setzt voraus, dass seine Zeitgenossen über die lokale Situation genau Bescheid wussten.

In dem einen oder anderen Schriftstück aus dieser Zeit lautet die Ortsangabe ganz einfach "ad sanctum" ("zum Heiligen"), weil ja jeder in der näheren und auch weiteren Umgebung wusste, wer der Heilige war.

"Am 12. September 2019 wird dieses Buch 1200 Jahre alt! Es ist das älteste datierte Buch Österreichs – und Belgiens", erklärt Harald R. Ehrl.

Über lange Umwege gelangte es schließlich in die Königliche Bibliothek nach Brüssel, wo der langjährige Bibliothekar und Kustos des Stiftes St. Florian, Karl Rehberger, es am 15. Juni 1990 einsehen konnte. Mit diesem Eintrag ist auch die erste historisch gesicherte Nennung des Ortes "zum heiligen Florian" in dieser Form gegeben. Eine erwähnenswerte damalige Ortsbezeichnung lautete auch "ad Puoche" ("bei den Buchen"), aber mit dem Zusatz "wo der kostbare Märtyrer Florian begraben ist".

"Die Erstnennung von Linz und der dortigen Martinskirche geschah am 20. Juni 799. Aber auch die Erwähnung von anderen Florianer Ortschaften fällt in diese Zeit", weiß Kustos Ehrl. Die älteste Nennung von Rohrbach ("Rohrpah") bei St. Florian datiert in das Jahr 772. In Güterverzeichnissen des Klosters Mondsee taucht, zeitlich etwas später, einige Male "Sueinpah" (Niederfraunleiten) auf.

Großes Reinigen in der Stiftsbibliothek

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Restaurierung des Hauptsaals der Stiftsbibliothek St. Florian kamen im Sommer 2018 die Bücher an die Reihe. Dem Team gehörten Bibliotheksleiter Friedrich Buchmayr, der Kleriker Clemens Kafka und der Praktikant Harald Hofer an. Im Vorfeld gab die Projektleiterin Patricia Engel von der Donauuniversität Krems eine Einschulung zur fachgerechten Reinigung der Bücher und Regalböden. Dabei wurde auch besprochen, wie die Schäden an den Büchern selbst zu erheben und zu dokumentieren sind.

Mit Unterstützung durch 13 freiwillige Helferinnen und Helfer konnten im Laufe des Sommers 2018 alle Bücher im schwer zugänglichen Galeriebereich und mehr als ein Drittel der übrigen Bücher gereinigt und begutachtet werden. Bei rund 1500 Bänden waren Schäden festzustellen, in der Hauptsache Licht- und Wärmeschäden aus vergangenen Zeiten ohne Sonnenschutz an den Fenstern. Erfreulicherweise fand sich auch weiterhin kein aktiver Nagekäferbefall ("Bücherwurm").

Die Restaurierung eines Buches mit Pergament- oder Ledereinband ist bei geringen Schäden von 120 bis 300 Euro zu veranschlagen. Bei größeren Schäden können sich die Beträge verdoppeln oder sogar verdreifachen. Diese Aktion soll über Spenden und Buchpatenschaften finanziert werden. Die Reinigung der restlichen Bücher und Regalböden des Hauptsaals und die Dokumentation ihrer Schäden ist für Juli und August 2019 geplant. Weitere Helfer sind jederzeit willkommen (Infos bitte via E-Mail: bibliothek@stift-st-florian.at).

Wer die Buchrestaurierungen durch Spenden oder eine Buchpatenschaft unterstützen will, kann dazu folgendes Konto benutzen: Bundesdenkmalamt, 1010 Wien, IBAN: AT070100000005031050, BIC: BUNDATWW und unbedingt "Verwendungszweck: A33" angeben.