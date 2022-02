Ein Blick in die lokale Geschichte

Insgesamt 14 Topotheken gibt es im Bezirk Urfahr-Umgebung bereits, darunter jene in Gallneukirchen und in Walding. Mehr als 25.000 historische Fotos, Dokumente und Videos haben die ehrenamtlich tätigen Archivare gesammelt und online gestellt. Sie archivieren damit die lokale Geschichte der jeweiligen Orte. Um diese Archive auch weiter mit Leben zu füllen und für nachfolgende Generationen zu erhalten, sind alle Gemeindebürger eingeladen, ihr Wissen und ihre Fotos zur Verfügung zu stellen. Zu entdecken gibt es viel, wie etwa jenen Schnappschuss einer Verkehrskontrolle aus dem Jahr 1935 (aufgenommen in Waxenberg). Foto: Wimmer