Ein bisschen Punsch und ganz viel Kunst

Das Wasser läuft einem im Mund zusammen - bereits in der Herrenstraße kurz vor dem Linzer Mariendom riecht es nach Gebratenem. Am Christkindlmarkt zu Füßen des Doms ist zu Mittag noch nicht viel los. Ein paar Menschen stehen in Grüppchen zusammen unter dem Zelt, das in der Mitte des Marktes aufgebaut ist, trinken einen Punsch oder beißen genüsslich in ihre Bosna. Einige schlendern auf der Suche nach den letzten Weihnachtsgeschenken zwischen den Kunsthandwerksständen herum.