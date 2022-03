Ein Benefizabend im Zeichen der Ukraine-Hilfe

Nicht nur in ihrer Funktion als Obfrau des Vereins ukrainischer Kultur in Österreich, der sich stets um den Kulturaustausch mit Oberösterreich bemüht, laufen bei der Künstlerin derzeit in jeder Hinsicht viele Fäden zusammen, wenn es darum geht, unbürokratisch und effizient helfen zu können. "So sehr uns die Ereignisse auch belasten, so sehr gibt uns auch die Unterstützung Kraft, um jenen zu helfen, die jetzt nach Oberösterreich kommen, und unsere Hilfe brauchen. Wir halten zusammen, und auch die Musik ist eine wichtige Form, um die Stimme zu erheben."