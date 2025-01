Möderlgut z'Linz in St. Magdalena ist wieder ein Wirtshaus

Was tut eine Frau, wenn ihr Lebenspartner eines Tages mit den Worten "Ich glaube, wir kaufen ein Wirtshaus" auf sie zukommt? Sie macht sich keine Sorgen, wenn es sich um Laura Poberer handelt. Denn sie kennt ihren Verlobten Rainer Wimmer und weiß, dass Fragen bei ihm nicht einfach so dahergestellt werden.

Viele Monate, viel Schweiß und Umbau- wie Organisationsarbeiten später sitzen die beiden in der schlichten, aber einladenden und gemütlichen Stube ihres Wirtshauses in St. Magdalena und strahlen eine Zufriedenheit aus, um die man sie beneiden könnte.

Möderlgut z’Linz heißt die Lokalität am Maderleithnerweg, die als Mostbauer zuletzt im Besitz von Martina Schwarz war, Kultur-Gut z’Linz hieß, in den vergangenen Jahren aber nicht mehr geöffnet war. Für den Namen haben sich die neuen Besitzer den Hausnamen des Bauernhauses ausgeliehen, das seit mehr als 300 Jahren am Maderleithnerweg steht.

"Eine Herzensentscheidung"

"Ich bin tief verwurzelt in Urfahr, bin hier aufgewachsen, habe viel Zeit hier verbracht", erklärt Wimmer im OÖN-Gespräch seinen ganz persönlichen Zugang zum Kauf des Bauernhauses. "Es war eine reine Bauch- und Herzensentscheidung", sagt der 58-Jährige, der seit mehr als 30 Jahren ein Versicherungsmakler-Büro in Linz betreibt. Zusammen mit Poberer (40) sieht er sich als Gastgeber mit einer klaren Mission: "Wir wollen hier einen Begegnungsort für alle schaffen, einen Ort, an dem jeder sein kann."

Diese Vorstellung fällt offenbar auf fruchtbaren Boden. Mit offenen Armen seien die beiden von den Menschen in St. Magdalena empfangen worden. Ausflügler wie Freizeitsportler freuen sich auch über das gastronomische Angebot. Was den beiden am meisten gefällt: "Wenn wie zuletzt an einem Sonntag die Stube voll ist und die Gäste beginnen, sich von einem Tisch zum anderen zu unterhalten, dann ist das genau das, was wir uns vorstellen", sagt Wimmer. "Im Wirtshaus sollen die Menschen auch ins Gespräch kommen."

Nepalesische Köche

Neben dem geistigen geht es natürlich auch stark um das leibliche Wohl im Möderlgut z’Linz. Die Speisekarte ist bewusst überschaubar gehalten, Hausmannskost ist kein leeres Versprechen, wobei der Blick in die Küche überrascht. Denn mit Youba Rai und seinem Bruder Sudip stehen zwei nepalesische Köche am Herd. Es ist ein Projekt, das die Wirtshausbetreiber mit dem AMS arrangiert haben und mit dem sie auch auf die schwierige Suche nach Mitarbeitern reagieren. Die ausgebildeten Köche wechseln alle halbe Jahre.

Die nepalesischen Köche Youba und Sudip Rai mit dem Wirtspaar. Bild: rgr

"Youba hat die Küche mit uns gestartet, wir haben Vertrauen in ihn", sagt Poberer, die im Service anpackt. Auch nepalesische Einflüsse finden sich auf der Karte.

Für den Betrieb in der schönen Jahreszeit steht neben den 55 Sitzplätzen im Inneren dann der Garten mit 100 Sitzplätzen zur Verfügung. Für Familien mit Kindern soll ein Abenteuerkinderspielplatz entstehen. Das Wirtshaus hat in den Wintermonaten Montag, Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 21 Uhr und Freitag, Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Dienstag ist Sperrtag. Reservierungen sind unter Tel. 0660/3215216 möglich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.