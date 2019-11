Ein Adventmarkt mit besonderen Designs

Zum außergewöhnlichen Adventmarkt wird kommenden Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 18 Uhr die Design-Centrale im Linzer Central, Landstraße 36. Wer nicht Massenware, sondern kreativ Designtes und in Oberösterreich Gefertigtes als Weihnachtsgeschenk kaufen will, hat gute Chancen, an diesen beiden Tagen im Central fündig zu werden.

Die Produkte, so versichern die Veranstalter, sind handgefertigt. Angeboten werden Dinge aus den Bereichen Mode, Schmuck, Taschen, Wohnaccessoires, Papierwaren, Kulinarik und Upcycling. Wer auf dem Design-Adventmarkt einkauft, hat die Garantie, dass die Produkte aus der Region stammen.

Die Aussteller bieten ausschließlich Waren an, die in einem Umkreis von 50 Kilometern um Linz erzeugt werden. Man legt zudem Wert darauf, dass auch die verarbeiteten Materialien aus der Region stammen, wie etwa Eingekochtes von "Schön & Gut" aus dem Mühlviertel.

Prinzipien der Erzeuger der Waren, die angeboten werden, sind Nachhaltigkeit, Umweltschutz und faire Produktionsbedingungen. Der Eintritt zum Design-Adventmarkt ist frei. Weitere Infos unter designcentrale.at

