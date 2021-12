Ein Adventkalender, der 72 Häuserfenster zum Leuchten bringt

Die Idee des Vereins "L(i)ebenswertes Pasching" kam so gut an, dass schon bald feststand, dass es heuer eine Neuauflage geben würde – lange bevor klar war, dass die Rahmenbedingungen auch diesen Advent ähnlich sein würden wie im Vorjahr.

72 Fenster, verteilt auf drei Routen, werden diesen Advent von Privatpersonen und Einrichtungen wie dem Eltern-Kind-Zentrum zum "Leuchten" gebracht – und laden damit zu weihnachtlichen Spaziergängen durch die verschiedenen Paschinger Ortsteile ein.

Damit rechtzeitig zum 1. Dezember alles fertig dekoriert war, wurde eifrig gebastelt, geklebt, gemalt und beleuchtet, wie Vereinsobfrau Marlene Hetzmannseder weiß. Denn durch eines unterscheidet sich der Paschinger Adventkalender von "klassischen" Formaten: Bei dieser Variante sind alle 24 Fenster auf jeder der drei Routen vom ersten Tag an beleuchtet, sprich dekoriert.

Manchmal sogar mehr als das: So verwandelt mancher Paschinger gleich den ganzen Garten in ein buntes Weihnachtsparadies oder hinterlässt unter seinem Fenster kleine Geschenke für vorbeikommende Kinder.

"Gerade für Kinder interessant"

Für Hetzmannseder ist die Aktion ein schönes Zeichen in einer Zeit, in der viele typische Weihnachtserlebnisse fehlten und sich aufgrund der Corona-Beschränkungen viel zuhause in den eigenen vier Wänden abspiele: "Mit den verschiedenen Interpretationen von Weihnachtsszenen, die in den Fenstern zu sehen sind, teilen die anderen ihre Weihnachtsvorstellungen mit den Passanten, ohne direkten Kontakt zu haben. Und das ist ein besonderes Erlebnis."

Schön zu betrachten seien die Fenster den ganzen Tag über, aber gerade in der Abenddämmerung entfalten sie eine spezielle Wirkung, so die Erfahrung der Paschingerin. Vor allem deshalb, weil die Fenster mancherorts bunt beleuchtet sind: "Gerade für die Kinder ist das interessant." Eine dreiviertel Stunde bis zwei Stunden sind je nach Route veranschlagt, Wegbeschreibungen sind u. a. online auf der Facebookseite des Vereins zu finden (de-de.facebook.com/liebenswertespasching). Dort werden übrigens auch immer die Fenster des Tages bildlich in Szene gerückt.

Über 600 Mal wurden die Google-Maps-Karten bereits angeklickt, seit Aktionsstart gab es viele positive Rückmeldungen. Zu entdecken gibt es bei den Spaziergängen jedenfalls viel – auch für Nicht-Paschinger, die jetzt vielleicht neugierig geworden sind. (jp)