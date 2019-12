Ein Abend mit "Prosa und Wein"

Die erste wurde massiv von der Ideologie des Kommunismus und der damit verbundenen Flucht im Zuge des Prager Frühlings 1968 nach Österreich geprägt. Die zweite hat den Nationalsozialismus in all seinen Facetten in Oberösterreich erlebt. Seine Buchpräsentation, heute ab 19 Uhr im Verlag Nina Roiter, Steingasse 21, beschließt Pauza übrigens mit einer Jungweinverkostung – ist er doch auch Jungwinzer. Der Eintritt ist frei.

