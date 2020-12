Eiler-Enkelin leitet ab Jänner Passage Linz

Sieben Jahre lang war Sandberger Geschäftsführerin und Centerleiterin des Passage Linz in der Innenstadt. Vor einem Jahr schon schien ihr Abschied beschlossene Sache zu sein, weil sie zu ihrem früheren Arbeitgeber, der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, zurück kehren wollte. Doch dann wurde sie vom neuen Management gebeten, zu bleiben. Nun ist es das private Glück, dass sie ihre Berufung wechseln lässt. Die 42-Jährige erwartet ihr erstes Kind und freut sich gemeinsam mit Ehemann Stefan Sandberger darüber sehr, wie sie den OÖN sagte.

Monika Sandberger Bild: cityfoto

Ihre Nachfolgerin kennt sie sehr gut. Denn Julia Kretz ist Enkelin aus dem Linzer Traditionshaus Eiler, das bis zum Neubau der Raiffeisenbank-Filiale unmittelbarer Nachbar des Passage Linz war. „Sie kennt die Innenstadt bestens“, sagt Sandberger.

Kretz absolvierte nach der Matura ihre wirtschaftliche Ausbildung am Europäischen Bildungsforum für den Schuheinzelhandel (EBS Mainz). Nach diversen Praktika in führenden Schuhgeschäften in München und Köln wechselte sie 1996 in das Schuhhaus Eiler, wo sie seit 2001 die Geschäftsführung ausgeübt hatte.