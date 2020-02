Seit vergangenem Juni stehen die beiden ehemaligen Gebäude der Kunst-Universität an der Reindl-/Sonnensteinstraße in Linz-Urfahr leer. 7700 Quadratmeter Nutzfläche im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Ringbrot-Werke und in dem 1990 fertiggestellten Neubau bleiben weiterhin ungenutzt. Östlich der Gebäude liegt an der Reindl- und Wildbergstraße eine 3000 Quadratmeter große Fläche.