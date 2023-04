Ebi eröffnet in der Plus City die erste Filiale außerhalb Wiens

Ebi expandiert nach Oberösterreich und eröffnet bald in der Plus City.

Fünf Ebi-Filialen gibt es in Wien bereits, nun expandiert die Kette erstmals auch in ein anderes Bundesland. "Ja es stimmt, wir eröffnen in Kürze die erste Filiale außerhalb Wiens", heißt es seitens Ebi auf OÖN-Nachfrage. Geplant war ursprünglich ein Start im Mai. "Leider wird sich dies nun etwas verzögern, im Sommer ist dann aber die Eröffnung geplant".

"All you can eat but à la carte" - mit diesem Konzept eröffnete im Jahr 2011 im 21. Bezirk die erste Ebi-Filiale. Per Tablet können die Gäste kleine Portionen bestellen, die dann sofort gebracht werden. Die Auswahl ist mit über 130 Speisen groß. Um Verschwendung zu vermeiden, wird ab der 2. nicht aufgegessenen Portion ein Aufpreis verlangt.

Autor Norbert König-Felleitner stellvertretender Ressortleiter Online-Redaktion Norbert König-Felleitner