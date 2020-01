E-Scooter-Verleih in Linz: Aus sechs mach vier

In Linz ist deutlich weniger los, was die E-Scooter im Straßenbild betrifft. Das liegt nicht nur am im Winter eingeschränkten Betrieb, sondern auch daran, dass sich große Anbieter wie zuletzt Lime wieder aus Linz verabschiedet haben.

Waren es zu Spitzenzeiten weit über 1000 E-Scooter, die in der Landeshauptstadt im Umlauf waren, so werden es derzeit nur etwas mehr als 400 sein, rechnet Hein. Er glaubt, dass auf Dauer nur maximal zwei Verleihfirmen übrig bleiben werden.

Die Probleme dürften sich dadurch weiter verringern. Vereinzelt gebe es noch Beschwerden über irgendwo abgestellte E-Scooter oder die Fahrweise ihrer Benützer, aber insgesamt habe sich die Situation in Linz deutlich verbessert. „Wenn der Ist-Zustand bleibt, dann ist das in Ordnung“, sagt Hein.

Der verbindliche Verhaltenskodex hat dazu seinen Beitrag geleistet. Er soll auch erweitert werden. Denn in Zukunft will Hein verstärkt auf den Umwelt-Aspekt schauen. Denn bei der Fahrzeugflotte wolle Linz keinen Rückschritt erleben, das Akku-Wechselsystem sei Maß der Dinge und das hätten die Anbieter zu respektieren.

Nachdem Circ - mit Tier einer der beiden großen E-Scooter-Anbieter in Linz - nun vom US-amerikanischen Verleiher Bird geschluckt wurde, will Hein genau darauf schauen, wie sich das in der Realität auswirkt. Denn Franchise-Modelle dieser Art wolle man in Linz nicht.

„Wir wollen in Linz keine Wegwerf-E-Scooter“, so Hein. Die Freelancer-Modelle mit der Wartung von Scooters in Wohnungen seien für Linz nicht mehr denkbar. „Wir wollen Qualität und Verleihfirmen, die hier ein fixes Personal zur Wartung der Scooter haben“, sagt Hein.