E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 57-Jähriger war gegen 10 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem Mehrzweckstreifen der L1372 in Richtung Bahnhof unterwegs, als er von einem Pkw, der aus einer Hauseinfahrt auf die Straße bog, erfasst wurde. Die 20-jährige Lenkerin dürfte den von links kommenden Mann übersehen haben. Der 57-Jährige wurde über ihren Wagen geschleudert und kam neben dem Fahrzeug zu liegen. Er wurde mit schweren Verletzungen in das UKH Linz gebracht, teilte die Polizei am Samstagabend mit.