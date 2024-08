E-Biker (75) kollidierte in St. Florian mit Pkw

Ein 75-Jähriger musste in das UKH nach Linz gebracht werden, nachdem er mit einem Auto zusammengestoßen war. Der Mann war mit seinem E-Bike auf dem Radweg entlang der Stift-Landesstraße unterwegs, als es gegen 14:50 Uhr an der Kreuzung mit der Gemeindestraße "Im Aichetfeld" zu dem Unfall kam. Als der Linzer die Kreuzung geradeaus überqueren wollte, wurde er von einem nach rechts abbiegenden Pkw erfasst. Der Pensionist zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste, teilte die Polizei am Samstagabend mit.

