Dyson eröffnete Demo Zone in der Plus City

Im neuen Dyson Store in der Plus City kann man sich auch stylen lassen.

57 Quadratmeter groß, nahe dem Palmenplatz im Erdgeschoss des Einkaufszentrums in Pasching angesiedelt: Mit der neuen, vergangene Woche eröffneten Demo Zone will das Unternehmen Dyson neue Impulse setzen und Technikbegeisterte anlocken.

"Uns ist es wichtig, dass Konsumenten unsere Produkte erleben können und die Technologie im Inneren verstehen", sagt, Moritz Guetz, Leiter des Einzelhandels von Dyson Austria. Denn so einfach die Geräte aus dem Dyson-Universum (Staubsauger, Luftreiniger, Haartrockner, Stylingtools) auch seien, so erklärungsbedürftig sei die innovative Technologie dahinter.

Weltweit gibt es bereits mehr als 200 eigene Dyson Demo Stores, in der Plus City ist jetzt ein ein weiterer in Österrecih hinzugekeommen. "Wir uns bewusst dazu entschieden, eigene Verkaufsflächen zu schaffen und so neue Impulse für den Handel, Einkaufszentren und die Innenstädte zu setzen", sagt Guetz.

Der Dyson Pop Up Demo Star in Pasching ist von Montag bis Mittwoch von 9.30 bis 19 Uhr, am Donnerstag und Freitag von 9.30 bis 21 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

