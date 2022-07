dwellos für den Linzer Pfarrplatz

Als Sieger ging der Pfarrplatz hervor, Platz zwei und drei gingen an den Martin-Luther-Platz und den Alten Markt. Mehr als 1000 Linzer haben sich an dem Voting beteiligt. Die "dwellos" am Pfarrplatz wurden bereits platziert, bis Herbst sollen alle beim Voting zur Verfügung stehenden Standorte bestückt werden. Die Investitionskosten für die rund 40 wellenförmigen Sitzmöbel liegen bei rund 70.000 Euro, sie sollen die "Aufenthaltsqualität" in der Stadt steigern.