Dutzende Alkoholisierte randalierten in Enns

Am Sonntag gegen 1 Uhr bildete sich nach Sperrstunde von zwei Nachtlokalen in Enns eine größere Menschenansammlung von circa 30 – 50 zum Teil stark alkoholisierten Personen im dortigen Bereich. Aus dieser Menschenansammlung heraus wurden von Einzelnen diverse Sachbeschädigungen in den umliegenden Straßenzügen begangen.

Durch Ermittlungen der Polizei Enns konnte ein 17-jähriger aus dem Bezirk Linz-Land ausgeforscht werden, der bei einem Lebensmittelgeschäft die Glasschiebetür mit voller Kraft eingetreten hat. Durch die Wucht des Tritts wurde das Türelement aus der Führungsschiene gerissen und beschädigte dabei einen Werbeständer im Inneren des Geschäftes. Außerdem montierten weitere unbekannteTäter von vier Fahrzeugen die Antennen ab und ein Verkehrszeichen wurde versucht aus der Verankerung zu reißen.

Die Bevölkerung wird gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Enns zu melden unter 059 133 / 4132-100

