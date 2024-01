"Durchs Training weiß ich, dass es okay ist, dass man Fehler macht"

Zuhören, unterstützen und motivieren: Die 26-jährige Gina Blum aus Altenberg ist eine wettkampferfahrene Schwimmerin und seit September "Teach for Austria Fellow" an der MS23 in Linz.

"Durch das Training weiß ich, dass es okay ist, dass man Fehler macht oder sich mit etwas schwertut. Und man muss Ehrgeiz entwickeln und darf nicht aufgeben", hat Blum vom Sport viel gelernt, das nun auch im Klassenzimmer nützlich ist. Soziale Gerechtigkeit ist Blum, die Religion, Anthropologie und Philosophie der indigenen Völker studiert hat, seit jeher ein Anliegen.

Sie findet es wichtig, den Kindern zuzuhören, da sie oft selbst nicht wüssten, was sie bräuchten. "Besonders freut es mich, wenn die Kinder bei einer Turnübung einfach Spaß an der Bewegung haben. Wenn sie etwas schaffen, von dem sie dachten, dass sie es nicht können, sind sie motivierter und trauen sich etwas mehr zu. Das ist nicht nur beim Sport so." Ein Anliegen ist es Blum auch, den Zusammenhalt zu fördern, sie will eine Kultur etablieren, in dem die Kinder "einander helfen und sich nicht gegenseitig runtermachen".

Bewerbungen sind bis März möglich

Blum ist eine von 30 Junglehrern und Teaching-Alumnae, die aktuell an 15 Schulen in Oberösterreich unterrichten. Hinter der Initiative "Teach for Austria" steht der Grundsatz, dass jedes Kind die Chance auf ein gutes Leben haben soll – unabhängig vom Bildungsgrad und sozioökonomischen Stand ihrer Eltern. Herzstück des Wirkens ist das Fellowprogramm, das Absolventen unterschiedlicher Fachrichtungen als Vollzeitlehrkräfte und als Pädagogen an fordernde Bildungsstandorte bringt.

Die Jungpädagogen arbeiten mit Jugendlichen aus sozioökonomisch benachteiligten Familien, die ein hohes Risiko für einen frühen Ausbildungsabbruch haben. Die Bilanz aus zehn Jahren: 82 Prozent der von "Teach for Austria" betreuten Schüler schaffen den Übertritt in eine weiterführende Ausbildung. Bis 10. März ist die Initiative noch auf der Suche nach Jungpädagogen. Infos für Interessierte: teachforaustria.at

