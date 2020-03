Durchgehend 14 Tage im Schichtdienst

Das bedeutet in der Praxis, dass die Feuerwehrmänner durchgehend jeweils für 14 Tage in ihrer Feuerwache Dienst versehen. Verpflichtung für dieses Schichtmodell gab es keines, viel mehr hätten sich sogar mehr Interessierte gemeldet, als eingesetzt werden können, so Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP).

„Die Linzer Berufsfeuerwehr wird umfassend einsatzbereit bleiben und sich in den kommenden Tagen auf die neuen Herausforderungen konzentrieren“, sagt Branddirektor Christian Puchner. Dafür stehen die Feuerwehrmänner rund um die Uhr zur Verfügung, so werden die Mitarbeiter des vorbeugenden Brandschutzes nun auch zur Unterstützung des abwehrenden Brandschutzes eingesetzt. Pucher selbst will mit gutem Beispiel vorangehen: „Ich werde auch ab morgen durchgehend 14 Tage Dienst verrichten.“

Raml dankt den Feuerwehrmännern für ihren Einsatz in Zeiten der Corona-Krise: „Diese Maßnahme zeigt ihre Selbstlosigkeit und ihr Verantwortungsbewusstsein.“