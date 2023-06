"Durch das Reden lösen sich viele Probleme bereits, bevor sie eskalieren"

TRAUN. Fast täglich streift Sevil Kus durch Traun, klopft an Türen, spricht Leute an, hilft, wo sie kann, und vermittelt in Konfliktsituationen. Ihre fünf Zielgebiete sind größere Wohnanlagen, in denen tausende Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammenleben. Dass das einigermaßen gut funktioniert, liegt auch an ihrer Arbeit und jener ihres Kollegen Alexander Koller, die gemeinsam für das Projekt "Wohnen im Dialog" der Volkshilfe OÖ in Traun verantwortlich sind.

"Es geht darum, Begegnungsräume zu schaffen", sagt Volker Atteneder, der bei der Volkshilfe OÖ den Bereich "Zusammenleben, Bildung und Arbeit" leitet. In größeren Wohnblöcken habe sich gezeigt, dass Leute nicht miteinander reden, und daraus entstehe extrem viel Konfliktpotenzial. "Wenn man sich nicht kennt, ist der Weg zum Streit viel kürzer", sagt Atteneder. Solche Begegnungen entstehen vor allem durch gemeinsame Aktivitäten, wie Siedlungsfeste, Mieterversammlungen, Cafés und viele andere Veranstaltungsformate, die im Laufe der Jahre entwickelt wurden.

Normale Nachbarschaftsthemen

Wichtig ist auch, dass sich die Bewohner mit ihrer Wohnumgebung identifizieren, darauf achten und mehr Verständnis füreinander entwickeln. Denn im Grunde geht es auch in diesen Siedlungen um ganz normale Nachbarschaftsthemen wie Lärm, Müll, Schuhe im Stiegenhaus oder Parkplätze. Oft werden diese Konflikte aber kulturalisiert. "Dann geht es plötzlich nicht mehr um den Parkplatz, sondern um die Herkunft der Familie", sagt Kus. Die Volkshilfe macht keinen Unterschied, ihre Klienten manchmal schon. Zwar erlebt die in der Türkei geborene Kus kaum Anfeindungen, es gibt aber Bewohner, die lieber mit ihrem Kollegen Koller sprechen wollen.

Zieht jemand ein, nimmt die Volkshilfe innerhalb kurzer Zeit Kontakt auf und erklärt den neuen Bewohnern die Hausordnung so, dass sie den Sinn auch verstehen. "Dann stellen wir Kontakt mit Bewohnern her, die wir schon kennen, damit die Neuen gleich einen Anknüpfungspunkt haben", sagt Kus. Es folgt eine Einladung zum Siedlungsfest, zum Frauen-Café oder zu anderen Aktivitäten.

Manchmal entsteht ein Projekt aus dem anderen. Als einige Frauen beim "Lern- und Lachcafé" beklagten, nie Rad fahren gelernt zu haben, entstand die Idee zur "Rad-Lern-Stadt". Auch gemeinsame Schwimmkurse stehen deshalb auf dem Programm. Bei der "Schaumülltrennung" zeigt der Bezirksabfallverband anhand eines ausgeleerten Müllsacks, wie man Müll richtig trennt. Und die "Freizeitbrücke" bringt Vereine in die Siedlung, damit auch Migranten Zugang bekommen. In Traun war etwa das American-Football-Team "Steelsharks" bei einem Fest dabei.

Anlaufstelle ist auch das Büro am Kirchenplatz, wo Kus und Koller im vergangenen Jahr 590 Beratungen durchgeführt haben. Früher seien alle Migranten einfach zu den Integrationsbüros geschickt worden, egal ob es um Delogierungen, Schulden oder andere Probleme ging. Die gut ausgebaute Struktur an Beratungsstellen im Land hat sich lange nicht zuständig gefühlt. "Das haben wir aufzubrechen versucht", sagt Atteneder.

Heuer feiert das Projekt "Wohnen im Dialog" sein 20-jähriges Jubiläum in Traun. Sevil Kus ist seit neun Jahren hier. "Ich mag den Job, weil er vielseitig ist", sagt sie. Die Begegnungen und Aktionen seien ein guter Ausgleich zur Konfliktarbeit. "Wenn man Familien helfen kann, dann motiviert mich das", sagt Kus.

Autor Christian Diabl Christian Diabl