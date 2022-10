Duo raubte Heroin-Dealer aus: Täter und Opfer festgenommen

Bei der Observation eines Drogendealers hat die Polizei einen Raubüberfall geklärt. Die Beamten hatten einen Bosnier dabei beobachtet, wie er Heroin verkauft. Danach stieg er in ein Fahrzeug und verließ dieses kurze Zeit später an einem anderen Ort wieder. Die Polizisten stoppten den Pkw und kontrollierten die beiden Insassen, zwei Bosnier im Alter von 37 Jahren. Dabei fanden sie diverse Waffen, 46 Gramm heroin sowie das Mobiltelefon, den Reisepass und andere Dokumente des serbischen Dealers.

Sowohl die Täter als auch das Opfer wurde festgenommen. Die beiden Bosnier gestanden, den Drogenhändler mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete die Überstellung in die Justizanstalt Linz an, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.