"Dummheit": Linzer (31) lieferte sich auf der B1 in Hörsching Rennen in Papas Auto

Nach Abzug der Messtoleranz war er 67 km/h zu schnell unterwegs, so die Polizei am Samstagvormittag.

Einer Zivilstreife waren kurz nach Mitternacht in der 70er-Zone auf der B1 in Hörsching (Bezirk Linz-Land) zwei Autos aufgefallen: Die Raser fuhren in Fahrtrichtung Linz nebeneinander und beschleunigten dabei stark.

Einer der beiden bremste plötzlich ab und verließ die B1. Der zweite Lenker - ein 31-jähriger Linzer - stieg noch einmal aufs Gas: Die Videomessung ergab eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 145 km/h. Nach Abzug der Messtoleranz war er 67 km/h zu schnell unterwegs, so die Polizei am Samstagvormittag im OÖN-Gespräch.

Bei der Kontrolle konnte der 31-Jährige nur "Dummheit" als Grund angeben. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, sein Bruder holte den auf den Vater zugelassenen Pkw ab.

